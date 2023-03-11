Дело возбудили после строительства домов для сирот с нарушениями в Иркутской области

Уголовное дело о пособничестве в превышении полномочий при строительстве жилья для детей-сирот возбудили в Иркутской области – здания были созданы с нарушениями, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото прокуратуры Иркутской области

В марте-апреле 2022 года с двумя строительными организациями были заключены государственные контракты на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и работ по строительству жилых домов на 124 помещения для детей-сирот в населенных пунктах Тулуне, Саянске, Забитуе, Усть-Уде, Балаганске.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что подрядчики, не разработав проектно-сметную документацию и не получив на нее положительное заключение государственной экспертизы в сроки, установленные контрактами, осуществили строительство 34 жилых домов для детей-сирот в нарушение градостроительного законодательства без обязательного участия органов жилищного и строительного надзора», – отметили в надзорном ведомстве.

После этого, содействуя дирекции ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области» в превышении должностных полномочий, подрядные организации незаконно подписали ряд дополнительных соглашений к контрактам об изменении некоторых условий: из-за этого дома не были своевременно введены в эксплуатацию – права сирот нарушены.

В настоящее время ведется расследование.