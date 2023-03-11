Новости

Садоводство загорелось в Иркутске на площади свыше 100 квадратных метров

Часть садоводства «Зеленая горка» загорелось сегодня в Иркутске – пожар охватил сразу два жилых дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Из жилых зданий эвакуировались шесть человек, в том числе четверо детей – покинуть помещения людям помогли очевидцы, которые, заметив огонь, разбили окна и помогли людям выбраться на улицу. Пострадавших нет.

Пламя охватило территорию площадью свыше 100 квадратных метров – возгорание тушат 12 человек при участии трех машин. Огонь ликвидирован. Установление обстоятельств случившегося контролирует региональная прокуратура.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Аксиома Интерьерного дизайна
Валентина Базарова: “Комфортно, грамотно и по закону”
Наталия Бирюкова: “Чтобы дом-участок-сад – всерьез и надолго!”
Лидия Красноярова: «От следования трендам - к истинному запросу»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес