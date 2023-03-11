Садоводство загорелось в Иркутске на площади свыше 100 квадратных метров

Часть садоводства «Зеленая горка» загорелось сегодня в Иркутске – пожар охватил сразу два жилых дома, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Из жилых зданий эвакуировались шесть человек, в том числе четверо детей – покинуть помещения людям помогли очевидцы, которые, заметив огонь, разбили окна и помогли людям выбраться на улицу. Пострадавших нет.

Пламя охватило территорию площадью свыше 100 квадратных метров – возгорание тушат 12 человек при участии трех машин. Огонь ликвидирован. Установление обстоятельств случившегося контролирует региональная прокуратура.