Новости

Новый интерактивный музей Байкала открыли в Иркутске

Открытие нового интерактивного музея Байкала состоялось накануне – он разместился в здании дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутске, сообщает пресс-служба организации.

<p>Фото "Заповедного Прибайкалья"</p>

Фото "Заповедного Прибайкалья"

Посетители могут взаимодействовать с экспонатами, расположенными на 3D-полу и стенах музея, в интерактивном шкафу и в 3D-кубах, выбирая наиболее интересную для себя текстовую и визуальную информацию.

«Экскурсию "сопровождает" виртуальный помощник в виде нерпы. Есть в новом интерактивном музее и небольшой кинотеатр, готовый погрузить своего зрителя в неповторимую атмосферу байкальских пейзажей в разные времена года и суток», – говорится в сообщении.

По площади музей является небольшим и, в первую очередь, он рассчитан на детей, которые могут посетить экспозицию бесплатно. Выставку создали, чтобы донести до людей важность бережного отношения к природе в целом и к Байкалу в частности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Аксиома Интерьерного дизайна
Валентина Базарова: “Комфортно, грамотно и по закону”
Наталия Бирюкова: “Чтобы дом-участок-сад – всерьез и надолго!”
Лидия Красноярова: «От следования трендам - к истинному запросу»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес