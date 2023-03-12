Новый интерактивный музей Байкала открыли в Иркутске

Открытие нового интерактивного музея Байкала состоялось накануне – он разместился в здании дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутске, сообщает пресс-служба организации.

Фото "Заповедного Прибайкалья"

Посетители могут взаимодействовать с экспонатами, расположенными на 3D-полу и стенах музея, в интерактивном шкафу и в 3D-кубах, выбирая наиболее интересную для себя текстовую и визуальную информацию.

«Экскурсию "сопровождает" виртуальный помощник в виде нерпы. Есть в новом интерактивном музее и небольшой кинотеатр, готовый погрузить своего зрителя в неповторимую атмосферу байкальских пейзажей в разные времена года и суток», – говорится в сообщении.

По площади музей является небольшим и, в первую очередь, он рассчитан на детей, которые могут посетить экспозицию бесплатно. Выставку создали, чтобы донести до людей важность бережного отношения к природе в целом и к Байкалу в частности.