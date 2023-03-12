Новости

Где платят самые низкие зарплаты в Иркутской области: топ-3 сферы деятельности

Аналитики выявили сферы деятельности, где по итогам 2022 года были зафиксированы самые маленькие средние заработные платы в регионе. О них сообщает SIA.RU со ссылкой на данные Иркутскстата.

Наиболее низкие средние месячные доходы были в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 42 тысячи рублей, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 35 тысяч рублей, а также в категории «предоставление прочих видов услуг» – 39,7 тысячи рублей.

Кроме того, ниже 50 тысяч в месяц в среднем получали работники сфер административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг – 49 тысяч рублей, а также деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 43 тысячи рублей.

Напомним, ранее были названы и самые высокооплачиваемые области труда в Приангарья, одна из таковых – добыча полезных ископаемых, где средний доход превышает 120 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Аксиома Интерьерного дизайна
Валентина Базарова: “Комфортно, грамотно и по закону”
Наталия Бирюкова: “Чтобы дом-участок-сад – всерьез и надолго!”
Лидия Красноярова: «От следования трендам - к истинному запросу»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес