Где платят самые низкие зарплаты в Иркутской области: топ-3 сферы деятельности

Аналитики выявили сферы деятельности, где по итогам 2022 года были зафиксированы самые маленькие средние заработные платы в регионе. О них сообщает SIA.RU со ссылкой на данные Иркутскстата.

Наиболее низкие средние месячные доходы были в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 42 тысячи рублей, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 35 тысяч рублей, а также в категории «предоставление прочих видов услуг» – 39,7 тысячи рублей.

Кроме того, ниже 50 тысяч в месяц в среднем получали работники сфер административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг – 49 тысяч рублей, а также деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 43 тысячи рублей.

Напомним, ранее были названы и самые высокооплачиваемые области труда в Приангарья, одна из таковых – добыча полезных ископаемых, где средний доход превышает 120 тысяч рублей.