Бизнесменов Иркутской области пригласили поучаствовать в конкурсе «Экспортер года»

Представителей малого и среднего предпринимательства, которые в 2022 году реализовали экспортные контракты, пригласили поучаствовать в конкурсе «Экспортер года», сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Жюри выберет лучших в сферах услуг, промышленности, агропромышленного комплекса, лесной отрасли и победителя в номинации «Прорыв года». Конкурс проводит Фонд поддержки и развития предпринимательства региона Центр «Мой бизнес».

Цель мероприятия – популяризация экспортной внешнеэкономической деятельности и поощрение компаний, добившихся наибольших успехов за предшествующий год. Заявки принимаются до 17 марта до 12:00, торжественное награждение победителей состоится 21 марта.

В 2022 году при поддержке центра «Мой бизнес» 78 предприятий заключили 101 экспортный контракт, причем 48 совершили экспортную сделку впервые.