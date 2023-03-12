Внедорожник провалился под лед Байкала в бухте Зуун-Хагун

Автомобиль провалился в бухте Зуун-Хагун под лед озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Машина частично ушла в воду передними колесами. Инцидент случился на Малом Море.

«Нанесен урон Байкалу. Если принять во внимание десятки провалов, зарегистрированных в зимний период 2023 года, а также тысячи любителей ездить по льду, вряд ли мы уже сейчас можем говорить об исключительной чистоте озерной воды. К сожалению», – резюмировали в ведомстве.