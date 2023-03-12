Иркутские ученые разработали систему выявления лесных пожаров, возникших из-за гроз

Сотрудники ИРНИТУ и ученые Института солнечно-земной физики СО РАН разработали систему, которая позволяет выявлять лесные пожары, возникшие из-за гроз, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

«Она основана на регистрации электромагнитного излучения молниевых разрядов. В четырех точках вокруг Байкала сформирована сеть станций с приемными устройствами. По результатам производится расчет их координат и параметров», – говорится в сообщении.

До начала пожароопасного сезона разработку интегрируют в региональную геоинформационную систему министерства лесного комплекса. Устройства позволят обнаруживать лесные пожары на ранней стадии, принимать оперативные меры по их локализации и ликвидации, а также корректироваться маршруты авиационного патрулирования.