Испытывающий финансовые сложности хоккейный клуб «Ермак» в Ангарске сохранят

ХК «Ермак», который испытывал материальные трудности, решили сохранить – на эти цели нашлись средства, сообщил мэр города Ангарска Иркутской области Сергей Петров.

«Хоккейный клуб "Ермак" будет сохранен. <…> Благодаря финансовой поддержке правительства создадут молодежную хоккейную команду, в которую войдут спортсмены из всей Иркутской области», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Основная задача властей – создать условия для развития хоккейных клуба и школы. Преобразование «Ермака» даст возможность выпускникам начальных учебных заведений попробовать себя в профессиональном спорте.

Напомним, ранее стало известно, что перед игроками ХК образовалась задолженность свыше 3 млн рублей по зарплатам – деньги выплатили только после вмешательства прокуратуры.