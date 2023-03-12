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Здание-памятник с «Эльдорадо» и «Читай-городом» в центре Иркутска продадут за 510 млн рублей

Четырехэтажное здание, которое является объектом культурного наследия и располагается на ул. Горького, 42 в Иркутске, продадут за 510 млн рублей – соответствующее объявление размещено на «Авито».

Административный объект имеет площадь 6940 квадратных метров, он продается с арендаторами: первый этаж занимают супермаркет бытовой химии S-Маркет, обувные магазины Rieker и SanDali, ресторан PestoTesto, второй – магазин «Эльдорадо», на третьем размещен книжный бутик «Читай город» и другие магазины, на четвертом этаже – панорамный клуб «Этаж».

По данным из перечня объектов культурного наследия Приангарья, здание было построено во второй половине 19 века из кирпича, его наименование – «Мануфактурный магазин Второвых».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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