Более четырех тысяч раз обратились жители Приангарья с жалобами в Банк России в 2022 году

В течение 2022 года жители Иркутской области пожаловались в Банк России на участников финансового рынка 4 350 раз – на 100 жалоб меньше, чем годом ранее. При этом 7% обращений были связаны с санкционной тематикой. Об этом рассказали в региональной службе Банка России.

Чуть более половины жалоб в 2022 году касались работы банков. Однако по сравнению с 2021 годом их количество снизилось на 9%. Часть вопросов были о «санкционных» кредитных каникулах, а также о последствиях санкций для работы финансовой системы – расчет платежными картами, переводы в иностранные банки, валютные вклады и другие проблемы. Кроме того, жители региона жаловались регулятору на трудности с реструктуризацией кредитов и несогласием с условиями заключенных договоров. При этом почти в два раза снизилось количество жалоб, связанных с возвратом просроченной задолженности и методами ее взыскания.

Чаще жители Иркутской области стали жаловаться на работу страховых компаний. В 2022 году – более 1 100 обращений. Более 900 из них связаны с оформлением полисов ОСАГО. В основном люди жаловались на случаи, когда, по их мнению, компания неверно определяла коэффициент бонус-малус. Но в действительности такая ошибка подтвердилась только в одном случае.

На деятельность микрофинансовых организаций жители Иркутской области пожаловались более 700 раз. Это чуть больше, чем в 2021-м. Люди жаловались на проблемы с просроченной задолженностью, на действия мошенников, которые использовали их персональные данные для оформления микрозаймов, на некорректные условия договоров и различные комиссии. Больше 70 жалоб затрагивали случаи навязывания дополнительных платных услуг при оформлении займов.