Как ускорить работу смартфона?

Со временем каждый пользователь смартфона сталкивается с одной и той же проблемой – работа устройства постепенно начинает замедляться. О том, как без особых усилий ускорить смартфон, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

Уровень свободной памяти – главный фактор, от которого зависит скорость работы смартфона. Она делится на внутреннюю – в ней хранятся данные – и внешнюю, которая отвечает за многозадачность.

Зачастую пользователи смартфонов забивают внутреннюю память тысячами фотографий и видео. Вследствие чего для работы мессенджеров, игр и других сервисов, которые постоянно требуют обновления, попросту не остаётся места в хранилище данных. Фото и видео-файлы можно перенести в облако, в компьютер или вовсе избавиться от ненужного контента.

Также большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел «Другое». Здесь спрятаны системные и сохранённые файлы, данные игр, загруженный контент из интернета. Достаточно очистить кэш в настройках телефона и в браузере – и объём свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц.

У каждого современного пользователя смартфона установлены десятки приложений, которые также оказывают влияние на скорость работы устройства. Во-первых, следует отключить автообновления. Разработчики регулярно исправляют ошибки в своих сервисах, выкатывая новые версии приложений. Если они автоматически загружаются, оперативная память подвергается дополнительным нагрузкам, а внутренняя память может незаметно для вас заполниться под завязку из-за более тяжелых файлов. Во-вторых, не следует держать открытыми десятки приложений, свернув, но не закрыв их. Работа в фоновом режиме снижает производительность устройства, так как требует дополнительных ресурсов от него, поэтому рекомендуется закрывать приложения после их использования.

Если этих действий оказалось недостаточно для ускорения работы гаджета, можно сбросить смартфон до заводских настроек, предварительно переместив важную информацию в альтернативные хранилища данных. Эта функция полностью очистит память устройства.