40% иркутянок подвергаются профессиональной дискриминации – опрос

Служба исследований hh.ru выяснила, как изменилось отношение к женщинам на рынке труда в Иркутской области, как часто они сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу, а также какие качества, по мнению общества, присущи успешным женщинам и мужчинам.

40% опрошенных из Иркутской области заявили, что в их профессиональной сфере женщины подвергаются дискриминации. По мнению этих респондентов, обычно неравенство проявляется в том, что женщин реже принимают на работу, реже повышают им зарплаты или продвигают по карьерной лестнице. Чаще всего о таких фактах рассказывали представители сферы искусства, масс-медиа, юристы, а также банковские служащие.

Примечательно, что еще 18% опрошенных признались, что раньше подобной дискриминации женщин было больше, но за последний год число таких случаев снизилось. Причем среди опрошенных представителей CFO, CIO, CEO (высшей руководящей категории работников) доля таких респондентов наиболее высока – 29%. То есть, дискриминационные факторы за последний год наиболее заметно снизились именно в топ-менеджерском составе.

Кроме того, почувствовали, что проявления дискриминации в отношении женщин за последний год стало меньше, респонденты в возрасте до 24 лет (29%), а также представители HR-сферы, производственники, бухгалтеры, ИТ-специалисты, маркетологи и строители.

Наоборот, среди всех категорий работников чаще других о дискриминации в отношении женщин в своей сфере или профессии заявляли представители линейного персонала (37%).

В рамках опроса иркутян попросили выбрать топ-5 наиболее важных показателей, которые соответствуют образу успешной женщины и успешного мужчины. В итоге ключевыми факторами успеха для женщин и мужчин стал один и то же набор: уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели, а также лидерские качества.

Добавим, что мнения респондентов из Иркутской области относительно их собственной успешности разделились следующим образом: 48% считают себя успешными, 42% – нет, остальные затруднились ответить. При этом среди мужчин успешными себя называют 42%, среди женщин – 44%. Не считают себя успешными 43% мужчин и 44% женщин.