Байкал вошел в топ-4 самых популярных направлений этим летом у российских путешественников

Самый популярный формат летнего отпуска в этом году – путешествие по России. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Делясь планами на отпуск этим летом, 21% россиян рассказал, что планирует провести его в поездке по стране. Топ-5 наиболее популярных направлений этого лета: Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург.
По 17% респондентов проведут свой отпуск дома или на даче. И только 4% планируют путешествие за границу. Чаще всего назывались Турция и Тунис.
Среди молодежи до 34 лет больше всего планирующих поездки по стране и за рубеж (23 и 10% соответственно). Среди россиян старше 45 лет – сторонников отдыха на даче или в деревне (20%). Респонденты с зарплатой свыше 80 тыс. руб. в месяц хотят отправиться в путешествие по стране или за рубеж чаще тех, кто зарабатывает меньше (23 и 5% соответственно).
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Это лето, очевидно, будет способствовать развитию внутреннего туризма: россиян, желающих совершить поездку по родной стране, стало больше.
Наиболее популярные направления отдыха в России (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
- Крым
- Краснодарский край/Сочи
- Алтай
- Байкал
- Санкт-Петербург
- Москва
- Калининград
- Кавказ
- Дагестан
- Анапа
Наиболее популярные направления отдыха за границей (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
- Турция
- Тунис
- Абхазия
- Греция
- Куба