Каждый пятый россиянин этим летом отправится в путешествие по стране

Самый популярный формат летнего отпуска в этом году – путешествие по России. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Делясь планами на отпуск этим летом, 21% россиян рассказал, что планирует провести его в поездке по стране. Топ-5 наиболее популярных направлений этого лета: Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Санкт-Петербург.

По 17% респондентов проведут свой отпуск дома или на даче. И только 4% планируют путешествие за границу. Чаще всего назывались Турция и Тунис.

Среди молодежи до 34 лет больше всего планирующих поездки по стране и за рубеж (23 и 10% соответственно). Среди россиян старше 45 лет — сторонников отдыха на даче или в деревне (20%). Респонденты с зарплатой свыше 80 тыс. руб. в месяц хотят отправиться в путешествие по стране или за рубеж чаще тех, кто зарабатывает меньше (23 и 5% соответственно).