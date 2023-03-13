Соотношение среднедушевого долга и годовой зарплаты – 60%.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, Иркутская область заняла 40 место в России по закредитованности населения. Средний житель региона должен кредитным организациям 402,5 тыс. рублей, что составляет 60% от годового дохода.

Согласно исследованию, в числе регионов с минимальной закредитованностью оказались регионы Северного Кавказа и другие регионы юга России. Первое место в рейтинге занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 12,2%. Долговая нагрузка в регионе хоть и растет (годом ранее было 12%), однако остается намного ниже средних значений и даже намного ниже, чем у других лидеров рейтинга, отмечают аналитики. На втором и третьем местах находятся Республика Дагестан и Чеченская Республика, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 24,3% и 24,4% соответственно.

На четвертом и пятом местах по уровню закредитованности расположились Республика Крым с результатом в 25,7% и Севастополь – 29,4%. Низкий уровень закредитованности в этих двух регионах, по мнению экспертов РИА Новости, может объясняться эффектом низкой базы, кроме того, по-прежнему ощущается очень слабая представленность крупных банков. Однако, подчеркивают эксперты, в последнее время в этом вопросе наметился заметный прогресс, и можно ожидать в ближайшие годы активизации розничного кредитования в Крыму.

Согласно исследованию, соотношение долга и зарплаты на уровне менее 40% наблюдается только в семи регионах. При этом в 70 регионах данное соотношение выше среднего по стране, а медианное соотношение находится на уровне 61%.