Двое грузчиков выпили 164 банки пива во время разгрузки в Бурятии

Ущерб оценили в 8 тыс. рублей.

По словам сотрудника торговой сети, двое грузчиков похитили 164 банки пива. Причиненный организации ущерб составил более 8 тысяч рублей. Данные опубликовало ГУ МВД России по республике Бурятия.

Старший смены застал их пьяными на работе. Затем, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснил, что на протяжении января-марта работники во время погрузки товара похищали с поддона в торговом зале и со склада пиво, которые тут же и употребляли.