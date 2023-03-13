Московский суд поддержал иркутских энергетиков в деле о «сером» майнинге

Московский городской суд обязал жительницу столицы выплатить почти 870 тысяч рублей по делу о добыче криптовалюты в поселке Усть-Ордынский в Иркутской области. Поводом для обращения в суд стал огромный расход электроэнергии. По данным специалистов, за четыре месяца 2021 года по адресу ответчицы было израсходовано более 530 тыс. кВт*ч, что не характерно для потребления в бытовых целях.

На суде представитель ответчика пытался аргументировать большой расход работой четырех электрокотлов мощностью 100кВт, которые якобы используются для обогрева уличного бассейна. Но простые расчеты опровергли эту позицию. Оказалось, что даже если ежедневно четырьмя котлами кипятить этот бассейн, то ежемесячный расход составит 60 тыс. кВт*ч. Ну а если нагревать воду до комфортной для плавания температуры, то расход будет еще в 4 раза ниже. В итоге суд решил, что количество потребленной электроэнергии несопоставимо необходимому для нагрева бассейна объему. А вот в качестве охладителя для майнинговых машинок бассейн как раз использоваться мог.

Теперь в соответствии с решением суда, собственник дома в поселке Усть-Ордынский, хотя она там и не проживает, должна выплатить почти 870 тысяч рублей в качестве перерасчета со льготного тарифа на электроэнергию на коммерческий.

Напомним, в случае введения на территории Иркутской области справедливого тарифа на потребление электроэнергии, «серый» майнер был бы лишен возможности пользоваться льготным тарифом для населения, а значит оплачивал бы ресурс в соответствии с целью его использования – коммерческой. Оплаченные в соответствии со справедливым тарифом деньги, пошли бы в том числе на развитие электросетевого хозяйства – модернизацию и строительство оборудования в области.