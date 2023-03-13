Грантовый конкурс ИНК «Район моей мечты» стартовал в Усть-Кутском и Катангском районах

Иркутская нефтяная компания (ИНК) открывает прием заявок для участия в грантовом конкурсе «Район моей мечты» в Усть-Кутском и Катангском районах.

Участники могут подать заявку на реализацию проектов по развитию городской среды на сайте грантовых конкурсов ИНК до 15 апреля 2023 года. К участию приглашаются общественные и некоммерческие организации, ТСЖ, ТОС; бюджетные организации – учреждения культуры, образования, здравоохранения и соцзащиты Усть-Кутского и Катангского района.

В 2023 году было увеличено финансирование грантового фонда, компания планирует поддержать более 5 инициатив. Для всех участников запланированы консультации по вопросам проектирования.

Грантовые конкурсы ИНК «Район моей мечты» и «Энергия родной земли» проходят на регулярной основе на севере региона с 2021 года. Целью является социальная поддержка населения и реализация идей, способствующих улучшению облика территорий присутствия ИНК, а также качества жизни его жителей. Всего реализовано 30 проектов в различных направлениях.