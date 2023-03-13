Бизнес просит смягчить правила уплаты штрафов

Предприниматели просят изменить правила льготной уплаты штрафов: он предлагает давать скидку в 50%, даже если началась прокурорская проверка. Сейчас ее можно получить, только если инспекцию проводит госорган, например МЧС или Роспотребнадзор. Об этом говорится в письме «Опоры России» в Минюст (есть у «Известий»).

В «Деловой России» поддерживают предложение коллег. Скидки на штрафы выгодны и государству – увеличивается собираемость платежей, объясняют юристы. Вместе с тем при введении послаблений следует учитывать, было нарушение единичным или многократным.