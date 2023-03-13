Сланцевый бум заканчивается

Сектор больше не является драйвером отрасли, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Давление со стороны инвесторов и ограниченный ресурс скважин означают, что сланцевики не могут бурить, как в былые времена. О росте на 15-20% речи давно не идет. В противном случае, просверлят всё до дыр», – указывал исполнительный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд.

В Пермском бассейне, крупнейшем сланцевом месторождении в США (штаты Техас и Нью-Мексико) становится всё труднее найти большие запасы, пригодные для бурения. А действующие крупные скважины дают всё меньше нефти, отмечает The Wall Street Journal.

Как подсчитали еще в прошлом году аналитики Flow Partners, пятерка крупнейших американских сланцевиков – EOG Resources Devon Energy, Diamondback Energy, Continental Resources и Marathon Oil – исчерпают запасы примерно через шесть лет при расширении производства на 15% в год.

По прогнозам МЭА, в следующем году добыча нефти в США вырастет всего на 190 тыс. баррелей в сутки.

Эра агрессивного роста сланцевой добычи в США закончилась, констатировали в Pioneer Natural Resources. Этот сектор определенно больше не является драйвером отрасли.