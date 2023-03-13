Новости

Сланцевый бум заканчивается

Сектор больше не является драйвером отрасли, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Давление со стороны инвесторов и ограниченный ресурс скважин означают, что сланцевики не могут бурить, как в былые времена. О росте на 15-20% речи давно не идет. В противном случае, просверлят всё до дыр», – указывал исполнительный директор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд.

Читайте также:

Добыча нефти в России достигла досанкционного уровня
28 февраля 2023
Схему расчета цен на нефть при налогообложении предложили изменить в России
13 февраля 2023

В Пермском бассейне, крупнейшем сланцевом месторождении в США (штаты Техас и Нью-Мексико) становится всё труднее найти большие запасы, пригодные для бурения. А действующие крупные скважины дают всё меньше нефти, отмечает The Wall Street Journal.

Как подсчитали еще в прошлом году аналитики Flow Partners, пятерка крупнейших американских сланцевиков – EOG Resources Devon Energy, Diamondback Energy, Continental Resources и Marathon Oil – исчерпают запасы примерно через шесть лет при расширении производства на 15% в год.

По прогнозам МЭА, в следующем году добыча нефти в США вырастет всего на 190 тыс. баррелей в сутки.

Эра агрессивного роста сланцевой добычи в США закончилась, констатировали в Pioneer Natural Resources. Этот сектор определенно больше не является драйвером отрасли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Прогноз на 2023: что будет с рублем, долларом и нефтью":
Все материалы сюжета (131)


Реклама на сайте

Аксиома Интерьерного дизайна
Валентина Базарова: “Комфортно, грамотно и по закону”
Наталия Бирюкова: “Чтобы дом-участок-сад – всерьез и надолго!”
Лидия Красноярова: «От следования трендам - к истинному запросу»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес