Входящий в топ-20 американский банк лопнул, ФРС пытается успокоить рынок

Вскрылись существенные огрехи в работе по управлению рисками крупных банков США. На прошлой неделе лопнул банк из топ-20, отмечают в своём обзоре эксперты БКС. Это привело к повсеместному уходу инвесторов из рисковых активов и росту спроса на защитные инструменты.

– Причина — пресловутое повышение ставок. И здесь у регулятора уже возникает проблема: дальнейший рост стоимости фондирования может потянуть по цепочке на дно и другие финансовые институты, – подчеркивают эксперты БКС.



Сегодня состоится закрытое заседание Совета управляющих ФРС, на котором будут рассматриваться вопросы авансовых и учетных ставок для федеральных резервных банков. В общем-то, ничего необычного, если не учитывать контекст. Однозначно, разговоры за закрытыми дверями будут вестись о балансах банков, считают аналитики.В выходные финансовые власти не отдыхали. В воскресенье на экстренном собрании ФРС, Минфина и Федеральной корпорации по страхованию вкладов США были разработаны меры по стабилизации ситуации: вкладчики обанкротившегося банка SVB получат доступ к счетам, а Федрезерв обеспечит ликвидность.

– Главное сейчас — сбить эмоции и успокоить клиентов кредитных организаций. Пока это удается, фьючерсы резко восстанавливаются, а производная на S&P 500 прибавляет уже 1,7%, выше 3930 п. Об устойчивости восстановления рынка говорить рано. А вот вероятность, что падение углубится, теперь повысилась, – резюмируют эксперты БКС.