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В США закрыли еще один банк из-за системных рисков

Регулятор штата Нью-Йорк закрыл местный банк Signature Bank из-за системных рисков. Об этом говорится в заявлении главы Минфина США Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга. Вкладчики банка должны получить доступ к своим счетам сегодня, 13 марта.

– Банковская система США остается устойчивой и стоит на прочном фундаменте, во многом благодаря реформам, которые были проведены после финансового кризиса, – говорится в заявлении.

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Напомним, 10 марта лопнул Silicon Valley Bank (SVB), входящий в топ-20. Банкротство SVB стало крупнейшим в США со времен кризиса 2008 года. Крах банка вызвал шок на финансовом и технологическом рынках США.

В выходные финансовые власти США делали всё, чтобы успокоить рынок. В воскресенье на экстренном собрании ФРС, Минфина и Федеральной корпорации по страхованию вкладов США были разработаны меры по стабилизации ситуации: вкладчики обанкротившегося банка SVB получат доступ к счетам, а Федрезерв обеспечит ликвидность. Тем не менее, об устойчивости восстановления рынка говорить рано, уверены эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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