78% сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии тратят на лечение зубов не более 30 тысяч в год

Более половины жителей СФО, Забайкальского края и республики Бурятия крайне редко ходят к зубным врачам или вообще не лечат зубы. 27% боятся стоматологов. Более 80% положительно относятся к искусственным зубам (имплантам). Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

31% опрошенных лечат зубы постоянно по мере необходимости. 10% делают это часто, несколько раз в год.

Большинство сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии (53%) обращаются за помощью к зубным врачам редко, не чаще одного раза в год. 6% не делают этого никогда.

При этом половина респондентов относятся к стоматологам с уважением, еще 23% - безразлично. 27% заявили, что, несмотря на появление в стоматологических клиниках нового оборудования и относительно безболезненных способов лечения, удаления и замены зубов, боятся зубных врачей.

Опрошенные в целом положительном относятся к имплантам. 63% заявили о своем хорошем отношении к искусственным зубам, хотя сами не используют их. У 18% уже есть импланты. Против искусственных зубов лишь 5% опрошенных (3% скорее, 2% определенно). 14% затруднились ответить на этот вопрос.

Зубная боль кажется более страшной, чем головная, 51% опрошенных. Одинаково неприятны эти два самых распространенных вида боли 40%. Только 7% считают, что головная боль страшнее зубной.

12% не тратят на лечение зубов ни копейки. У 55% эта статья расходов не превышает 10 тысяч рублей в год. 23% тратят от 10 до 30 тысяч рублей, 9% - 30-50 тысяч рублей, 1% - 50-100 тысяч рублей и еще 1% - свыше 100 тысяч рублей в год.

«На сегодняшний день стоматологическая помощь включена в более 90% программ ДМС наших корпоративных клиентов, — рассказала Ольга Купцова, замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах». — Опция весьма популярна, и клиенты не готовы ей жертвовать даже при оптимизации своих затрат, при этом зубопротезирование и имплантация включаются в полисы ДМС только в случае травмы в период страхования. Наиболее популярными услугами в стоматологии среди наших корпоративных клиентов являются лечение кариесов и снятие зубных отложений».

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 2-8 марта по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.