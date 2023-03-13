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Средний размер потребительского кредита в январе составил 254,8 тыс. руб.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 254,8 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,8% (в декабре 2022 года – 265,0 тыс. руб.).

Что касается аналогичного периода 2022 года, то по сравнению с ним средний чек потребкредита в январе, напротив, вырос на 15,0% (в январе 2022 года – 221,5 тыс. руб.).

В январе 2023 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в:

  • Москве (477,0 тыс. руб.),
  • Московской обл. (360,3 тыс. руб.),
  • Ханты-Мансийском АО (330,4 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (320,0 тыс. руб.),
  • Ленинградской обл. (276,8 тыс. руб.).

По сравнению с предыдущим месяцем в январе средний чек потребкредита сократился в большинстве регионов страны. При этом самую серьезную динамику снижения продемонстрировали:

  • Тульская обл. (-14,2%),
  • Саратовская обл. (-13,0%),
  • Самарская обл. (-10,3%),
  • Москва (-9,9%),
  • Санкт-Петербург (-9,5%).

В свою очередь, в ряде регионов средний чек потребкредита в январе, напротив, немного вырос, в том числе, в:

  • Тюменской обл. (+2,3%),
  • Пермском крае (+2,2%),
  • Новосибирской обл. (+2,1%),
  • Иркутской обл. (+1,5%),
  • Свердловской обл. (+1,0%).

«После роста в последний месяц прошлого года, средний чек потребительского кредита в январе несколько снизился, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в течение года динамика данного показателя не отличалась стабильностью. В целом, на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства как количественно, так и в объемах. В то же время и банки в настоящее время придерживаются консервативной политики, выдавая потребкредиты с повышенным средним чеком только «качественным» заемщикам. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительских кредитов и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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