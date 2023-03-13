Создан новый список товаров для параллельного импорта

В него вошли товары IKEA. Об этом узнали «Известия».

IKEA, американские игрушки Hasbro и Mattel, а также продукцию многих других покинувших Россию брендов разрешено ввозить по параллельному импорту – Минпромторг расширил список товаров для поставок в страну по этой схеме.

В перспективе перечень может увеличиться: министерство намерено вносить в него не только отдельные торговые марки, но и их головные компании, то есть правообладателей, рассказали «Известиям» в ведомстве.

В целом такой подход приведет к расширению ассортимента в отечественных магазинах, однако следует тщательно проработать механизм исключения из списка вендоров, которые решат вернуться в РФ, отмечают эксперты.