«Все связи нарушены». Эксперты – о влиянии банкротства американского банка на российские акции

На фоне банкротства крупнейшего банка США рынки рухнули. В выходные власти приняли экстренные меры — рынки временно выдохнули, но риски остаются. Как ситуация на американском рынке может повлиять на российский рынок акций, комментируют эксперты БКС.

Что произошло?

На прошлой неделе в финансовом секторе США появились первые крупные потери. Один из банков, входящих в топ-20, — Silicon Valley Bank — не выдержал наплыва вкладчиков, требующих возврата своих средств. После фактического банкротства SVB регулятор штата Нью-Йорк на фоне системных рисков принял решение о закрытии еще одного банка – Signature Bank.

– У организаций попросту не хватило оперативной ликвидности. Деньги в принципе были, но они вложены в долгосрочные гособлигации США, по которым ставки резко выросли, а стоимость сильно упала. Для удовлетворения текущих обязательств банкам пришлось экстренно продавать активы в убыток. В итоге получился разрыв баланса и банкротство, – подчеркивают эксперты БКС.

Мировые рынки акций, связанные движением транснационального капитала, синхронно пошли вниз. Индексы Европы и Азии растеряли значительную часть роста 2023 г. При этом есть риск углубления падения, даже невзирая на принятые меры.

Российские банки: все корреляции нарушены

Санкции и ответные меры российских монетарных властей полностью разорвали привычные связи в движении международного спекулятивного капитала.

– Поэтому падение рынков на мировой арене у нас уже не должно восприниматься столь болезненно, как прежде: корреляции нарушены, нерезиденты отключены, спекулянтов мало, а арбитраж между площадками невозможен, – отмечают эксперты БКС.

Банковский сектор наиболее чувствителен к турбулентности, но российские банки под блокирующими санкциями, корреспонденций с Западом фактически нет, SWIFT отключен, международные дивизионы проданы и убытки по ним уже отражены.

Сырье: может затронуть по касательной

Однако влияние локального кризиса в Штатах на российский рынок все же может идти через сырьевой рынок, считают аналитики.

– Удорожание кредитных ресурсов повышает стоимость доллара, с которым у commodities обратная корреляция. Также растет риск американской рецессии, а это обычно приводит к сужению спроса на сырье. В итоге ресурсы могут дешеветь, что способно надавить на финансовые активы экспортоориентированных экономик, – отмечают эксперты.

При этом уже есть явные акции-бенефициары текущей ситуации: золото резко пошло вверх, и от $1800 почти долетело к $1900. На фоне роста общерыночных рисков и скачка неопределенности в реальном секторе экономики США драгметалл закономерно дорожает, а его защитная функция раскрывается.