S7 запускает рейсы в Китай из Иркутска и Новосибирска

Первые рейсы по обоим направлениям отправятся 27 мая.

Рейсы по маршруту Иркутск-Пекин будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и субботам. Время в пути составит 3-3,5 часа. Самолеты будут вылетать из Иркутска в 01:40 и приземляться в 04:40 в новом международном аэропорту Пекина Дасин (PKX). Обратный вылет – в 05:35, а в Иркутск рейс прибывает в 08:55.

Рейсы между Новосибирском и Урумчи будут выполняться один раз в неделю. Время в пути – около 2,5 часов. Вылетать из Новосибирска самолет будет по субботам в 23:55 по местному времени, прибытие в Урумчи – в 03:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает из Урумчи в воскресенье в 04:20 по местному времени и приземляется в Новосибирске в 06:05 с учетом разницы во времени.

Данное расписание обеспечивает удобные стыковки в Новосибирске и Иркутске с рейсами в Москву, Санкт-Петербург и другие города маршрутной сети S7 Airlines.