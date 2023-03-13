Байден не стал обещать, что банкротство банков не повлечет эффекта карточного домика

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением по поводу закрытия двух крупных банков. Он пообещал, что финансовая система страны останется стабильной, но не стал гарантировать, что крах двух банков не повлечет за собой цепной реакции. Ранее бывший американский президент Дональд Трамп предрек Америке новую Великую депрессию. Об этом сообщают РИА Новости.

– Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся, – сказал Байден, пообещав, что налогоплательщики не ощутят никаких проблем.

Руководство обанкротившихся банков уволят, виновных привлекут к ответственности, добавил президент США.

Уже после завершения речи журналисты обратились к президенту с вопросом о том, может ли он пообещать американцам, что страну не ждет цепная реакция из-за банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank. В ответ президент молча вышел из комнаты, затворив за собой дверь.

На прошлой неделе один из банков, входящих в топ-20, — Silicon Valley Bank — не выдержал наплыва вкладчиков, требующих возврата своих средств. Десятого марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов. Аналитики допускают, что банкротство SVB приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США. Вслед за калифорнийским банком закрылся Signature Bank в Нью-Йорке, а еще на прошлой неделе — криптоориентированный банк Silvergate.

Бывший американский президент Дональд Трамп предрек США новую Великую депрессию по вине нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

– Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <...>, Джо Байден станет Гербертом Гувером (американский президент с 1929 по 1933 год, – ред.) современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство (моим словам, – ред.) банки уже начали банкротиться, – прокомментировал Трамп.