Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов оказалась рекомендательной

Директива Генерального штаба Вооруженных сил России об отсрочке по мобилизации для отцов троих и более детей носит рекомендательный характер, передает РБК слова главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

Речь идет об указаниях Генштаба от 4 октября 2022 года. «Сообщается, что указания свое действие не прекратили. Вместе с тем указания носят рекомендательный характер для призывных комиссий по мобилизации», – говорится в документе.

По словам Останиной, это объясняет, почему в регионах директиву трактовали по-разному. «Непонятно только, как в военном ведомстве указания могут быть рекомендательными. Они же указания, в конце концов, а не рекомендации», – написала депутат.