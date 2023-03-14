Лидеры роста и падения в российском экспорте за 2022 год

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт из России за 2022 г. в денежном выражении вырос на 20% и составил $591,15 млрд. Аналитики БКС проанализировали, какие отрасли, составляющие больший вес в экспорте, показали рост, а какие падение.

Лидеры роста

Цинк +477%. Цинк занимает небольшую долю в общем экспорте (0,0003%), но его рост продаж оказался доминирующим в 2022 г. — на 477% до $0,063 млрд.

Никель +190%. Никель по продажам за 2022 г. вырос просто в разы. Рост составил 190%. Продажи достигли $5,79 млрд. Доля в общем экспорте — 1%.

Удобрения +54,3%. Удобрения вышли на третью позицию в экспорте, с долей в 3,3%. Объем их поставок за 2022 г. вырос на 54,3% до $19,3 млрд.

Нефть +42,8%. Нефть, нефтепродукты и минеральное топливо за прошедший год в экспорте выросли на 42,8% до $383,73 млрд, составив большую долю (65%) от всего российского экспорта.

Алюминий +7%. Алюминий, с долей в 1,6%, продемонстрировал рост поставок на 7% г/г до $9,18 млрд.

Медь +16,7%. Медь и изделия из нее за год добавили 16,7%, при продажах в $7,06 млрд. Доля в общей массе составила 1,2%.

Лидеры падения

Черные металлы -15,2%. Черные металлы, по экспортным данным, были проданы на $24,5 млрд. За год их экспорт сократился на 15,2%. Занимают второе место по доле в общих поставках — 4,1%.

Древесина -24,3%. Древесина, изделия из нее, и древесный уголь в рамках общего экспорта составили 1,5%. Их поставки за год сократились на 24,3% до $8,97 млрд.

Драгоценные камни -50%. Жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни оказались на четвертой позиции среди всего экспорта. Их доля составила 3,1%. А продажи сложились практически вдвое с $31,6 млрд до $18,5 млрд.