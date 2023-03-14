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Пандемия COVID-19 закончится в 2023 году – ВОЗ

Сейчас мир находится в гораздо лучшем положении, чем когда-либо за время распространения инфекции. Передает РБК слова главы ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса на вручении медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение.

«Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID–19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, вызывающая международную озабоченность, и как пандемия», – сказал он.

Самое важное сейчас – помнить извлеченные из пандемии коронавируса уроки, предупредил Гебрейесус.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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