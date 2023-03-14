Мощность Иркутской ГЭС увеличена до 736,5 МВт

Эн+ продолжает масштабную программу модернизации «Новая энергия». Благодаря обновленному гидроагрегату №7 с 1 марта 2023 года удалось существенно увеличить мощность Иркутской ГЭС. Техническое перевооружение проходит полностью за счет собственных средств компании, сумма инвестиций составила более 1 млрд рублей.

Оборудование уже прошло аттестацию Системного оператора (СО ЕЭС) на соответствие заявленным характеристикам, что позволило увеличить мощность гидроагрегата на 30% – с 82,8 МВт до 107,5МВт. Увеличенную мощность генератор начал выдавать с 1 марта.

Новый гидроагрегат соответствует всем необходимым экологическим и техническим стандартам. Это третий гидроагрегат станции, замена которого произведена в рамках программы модернизации «Новая энергия», начатой в 2007 году по инициативе основателя холдинга Олега Дерипаски. С увеличением КПД гидроагрегат приобрёл более высокие энергетические показатели.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса Эн+:

– Мы продолжаем техническое перевооружение наших станций, вкладывая в проект существенные инвестиции. Новое оборудование спроектировано с расчетом на максимальную надежность и оптимальный прирост мощности ГЭС. Благодаря современным технологиям, оно обеспечит дополнительную выработку «чистой» энергии. В 2024 году на Иркутской ГЭС планируется завершить работы по замене четвертого гидроагрегата из восьми, что позволит еще больше увеличить мощность станции – до 761,2 МВт.