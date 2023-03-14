Мосбиржа намерена бороться с аномальными скачками цен на акции третьего эшелона

Площадка уже использует некоторые механизмы контроля за аномальным изменением котировок, сообщил РБК представитель площадки, комментируя резкое увеличение активности торгов этими бумагами с начала 2023 года.

«Мы обсуждаем с участниками торгов и регулятором дополнительные меры противодействия нестандартным движениям цен активов третьего эшелона. Среди возможных механизмов рассматриваются дискретные аукционы по всем акциям при значительном отклонении цены, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float. На текущий момент идет дискуссия, поэтому о сроках реализации говорить рано», – рассказал он.