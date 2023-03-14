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Россияне перешли на общественный транспорт

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Объем платежей в такси снизился на 21%, следует из исследования аналитиков МТС Банка, с которым ознакомились «Известия».

«В период пандемии некоторые россияне предпочитали избегать общественных мест, в том числе и транспорта. Повышенным спросом пользовались услуги такси. В январе – феврале 2023 года наблюдалась обратная тенденция: россияне стали обратно пересаживаться с такси на общественный транспорт», – отметили аналитики.

Так, число платежей в электричках выросло на 31%, в городском транспорте – на 18%, а в такси упало на 21%. При этом средний чек на поездку в общественном транспорте остался на уровне 2022-го, а в такси увеличился на 21%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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