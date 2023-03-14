Названа причина сильного ветра на Байкале 13 марта

Разгул стихии прокомментировала заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева.

«После повышения дневных температур до рекордного тепла +12,1°С в Иркутске в первой декаде марта, начало второй декады марта началось с отрицательных дневных температур и понижения ночных температур почти до минус 20°С. Если проанализировать комфортность погоды с точки зрения ее влияния на человека, то в первой декаде марта преобладало «тепло», затем погода ощущалась «по сезону», 10 марта было «прохладно», «холодно» и даже «очень холодно», а сейчас мы вышли в градацию погода «по сезону», – говорит она.

Атмосферное давление после понижения до 707 мм рт. ст. 8 марта уже 11 марта возросло до 739,8 гПа, т.е. почти на 33 гПа.

Такая изменчивость погоды вызвана усилением во второй декаде марта после господствующей зональной циркуляции меридиональных процессов в атмосфере, которые сопровождаются сменой гребней тепла на ложбины холода. Такой холодный высотный циклон сместился к нам с полуострова Таймыр, у поверхности Земли он одновременно усилил два противоборствующих атмосферных вихря: зимний сибирский антициклон над Западной Сибирью и атлантический циклон над Хатангой, кроме того, сформировал редкий для этого времени года монгольский циклон. К этим трем атмосферным вихрям добавилось влияние тихоокеанского барического гребня, что и привело к увеличению барических градиентов – основной причины усиления ветра.