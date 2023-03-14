Детскую поликлинику №8 открыли в иркутском микрорайоне Ново-Ленино

До настоящего времени амбулаторная помощь детям оказывалась в двух зданиях, одно из которых располагалось в приспособленном помещении на первом этаже пятиэтажного дома. Общая площадь нового здания в 10 раз больше – свыше 13,5 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в мэрии.

Для оснащения приобретено более 2400 единиц медицинского оборудования. Здесь действуют консультативно-профилактическое и два педиатрических отделения, неотложная медицинская помощь и фильтр-бокс, кабинеты медико-социальной помощи подросткам и приема врачей-специалистов.

Организован специализированный кабинет охраны зрения, а также лечебно-диагностические: физиотерапия, кинезиотерапия, бальнеокомплекс для детей разных возрастов, гала-камера, рентген, компьютерный томограф, клиническая лаборатория, детская стоматология, УЗИ, функциональная диагностика. Кроме того, оборудованы помещения для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты забора крови, вакцинации, ингаляционной терапии и электросветолечения, массажа, зал лечебной физкультуры, небольшие бассейны.

Также созданы условия для людей с ограниченными возможностями: установлены лифты и пандусы. Продумана навигационная система с голосовым оповещением.

Как отметила главный врач Иркутской городской клинической больницы №8 Жанна Есева, такой комфорт и современное оборудование оценят не только дети и родители, но и персонал.

В настоящее время укомплектованность детской поликлиники медицинским персоналом составляет 70%. Руководство планирует за счет целевого набора в Иркутском базовом медицинском колледже в 2023 году заключить не менее 12 договоров с молодыми специалистами.