Сбер улучшил решение для арендодателей коммерческой недвижимости

Теперь предприниматели, сдающие коммерческую недвижимость в аренду, смогут в один клик размещать объявления о сдаче объектов в аренду сразу на трёх площадках объявлений через интернет-банк СберБизнес. Это стало возможным благодаря расширению возможностей отраслевого решения Сбера «Недвижимость» .

Важно, что объявления будут показываться и тем, кто прямо сейчас регистрирует свой бизнес и, возможно, нуждается в офисе. Это поможет предпринимателям быстрее находить новых арендаторов, причём бесплатно.

Также специалисты доработали виджет «Моя аналитика», который отображается на главном экране отраслевого решения. Сейчас в нём наглядно представлен план оплаты аренды, задолженность и поступления за текущий месяц.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«"Недвижимость" стала первым отраслевым решением Сбера и остаётся одним из самых популярных в нашем портфеле. Ежедневно им пользуется более 25 тыс. клиентов. Этот сервис помогает нашим корпоративным клиентам развивать бизнес, взаимодействуя с банком в одном окне. Больше не нужно переключаться между клиент-банком, учётными системами, таблицами и так далее. Нам важно обеспечить представителей каждой отдельно взятой сферы бизнеса удобным и быстрым инструментарием на каждый день, поэтому мы постоянно совершенствуем наши решения, наращивая их функциональность».

Сервис «СберБизнес.Недвижимость» разработан на базе интернет-банка СберБизнес с учётом отраслевой экспертизы Сбера и аккумулирует в себе всё самое необходимое для арендодателя. С ним намного удобнее, проще и быстрее управлять объектами недвижимости, готовить договоры к печати и выставлять счета. Решение включает в себя автоматическое размещение объявлений в специализированных сервисах, отправку счетов, проверку контрагентов, геоаналитику и другие актуальные услуги.

Всего банк предлагает российским предпринимателям шесть бесплатных отраслевых решений: 1) для арендодателей коммерческой недвижимости; 2) грузоперевозок; 3) оптовой торговли; 4) розничной торговли; 5) сферы услуг; 6) ЖКХ. Наборы сервисов для каждой отрасли подобраны исходя из специфики ведения бизнеса.