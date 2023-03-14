В два раза больше бизнес-залов по картам МИР Supreme Дальневосточного банка

Держатели карт МИР Supreme Дальневосточного банка получают в путешествиях дополнительные привилегии - им доступен бесплатный отдых в бизнес-залах* в рамках двух программ - Mir Pass и Persona.aero, а значит, их ждут в два раза больше аэропортов и железнодорожных вокзалов, где они могут с комфортом провести время перед поездкой. Как отмечают эксперты, программы стали достойной альтернативой покинувшим Россию премиальным сервисам, востребованным у путешественников.

Для того, чтобы пройти в бизнес-зал, необходимо на входе показать QR-код программы, который доступен после регистрации в сервисах Mir Pass или Persona.aero. Коды для регистрации предоставляет Дальневосточный банк при выдаче карты МИР Supreme.

Закажите карту МИР Supreme онлайн за пару минут на сайте Дальневосточного банка и откройте для себя премиальные возможности!

* Без предварительной оплаты и последующего списания средств с карты. Бесплатный доступ в бизнес-зал действует при условии совершения операций по карте на сумму не менее чем 75 000 рублей в месяц, предшествующий проходу в бизнес-зал.