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Солид Банк в ТОП-5 банков с низкими комиссиями на SWIFT-переводы

Солид Банк вошел в рейтинг банков с самими низкими комиссиями на SWIFT-переводы по версии РБК Инвестиции.

Как отмечает РБК , российские банки существенно сократили возможность переводов валют за границу или отказались от них вовсе. Солид Банк занял первую строчку среди банков, в которых можно осуществлять переводы с помощью SWIFT, при этом имеют наиболее широкий список валют, доступных к переводу, с самыми низкими комиссиями относительно конкурентов, имеют широкий список стран, в которые осуществляются переводы.

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Осуществить перевод можно во всех офисах банка, а комиссии действительно одни из самых низких – комментируют специалисты Солид Банка:

  • Комиссия за перевод в долларах США — 0,11% от суммы, но не менее $33 и не более $165.
  • Комиссия за перевод в иенах — 0,11% от суммы, но не менее 6600 иен и не более 27 500 иен.
  • Комиссия за перевод в юанях — 0,11% от суммы, но не менее 165 юаней.
  • Комиссия за перевод других валют — 0,11% от суммы, но не менее $33 и не более $220.

Для подробной консультации можно обратиться в офис банка по телефонам офиса: https://solidbank.ru/offices-and-atms/

АО «Солид Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1329


/ Сибирское Информационное Агентство /
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