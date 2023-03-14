В феврале объем выдач ипотеки вырос в 1,7 раза

ВТБ в Иркутской области феврале оформил жилищные кредиты на 741 млн рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. Средний чек составил порядка 3,2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Всего по России за второй зимний месяц ипотечные заемщики получили около 15 тысяч ипотечных кредитов на 78 млрд рублей со средним чеком 5,2 млрд рублей.

Основным спросом россиян пользовалось готовое жилье – его доля в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля составила 54% (+3 п.п. за год). Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека»: ее в феврале оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа - «Ипотека с господдержкой-2020»: ею воспользовались около 3,1 тысячи заемщиков, оформивших кредиты на 19,5 млрд рублей.

«Ипотека продолжает оставаться востребованным инструментом и продолжает расти, несмотря на то, что в начале года обычно отмечается спад клиентской активности. Наши эксперты считают, что этот сегмент останется драйвером розничного кредитования на протяжении всего года, при этом основой интерес заемщиков будет концентрироваться в сегменте вторичной недвижимости», – прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова.

По оценке ВТБ, в феврале российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 12% выше.