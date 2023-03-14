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Системного банковского кризиса в США не наблюдается

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Однако часть банков будет закрыта. Об этом «Известиям» рассказал директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

«Стремясь укрепить доверие к банковской системе, министерство финансов, Федеральная резервная система (ФРС) и FDIC (Федеральная корпорация по страхованию депозитов. – ред.) заявили в воскресенье, что все клиенты Silicon Valley Bank будут защищены и смогут получить доступ к своим деньгам», – рассказал Кабаков.

Ранее президент Джо Байден попытался убедить граждан США в том, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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