Системного банковского кризиса в США не наблюдается

Однако часть банков будет закрыта. Об этом «Известиям» рассказал директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

«Стремясь укрепить доверие к банковской системе, министерство финансов, Федеральная резервная система (ФРС) и FDIC (Федеральная корпорация по страхованию депозитов. – ред.) заявили в воскресенье, что все клиенты Silicon Valley Bank будут защищены и смогут получить доступ к своим деньгам», – рассказал Кабаков.

Ранее президент Джо Байден попытался убедить граждан США в том, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.