«Мы продвигаем «умный мониторинг» бетона». Сергей Маркидонов – об инновациях в отрасли (видео)

Что может сегодня предложить рынок покупателю бетона – материала с тысячелетней историей? Почему постоянное развитие - это необходимое условие работы в отрасли? В чем специфика работы с потребителями на рынках крупного строительства и частного домостроения? Какие преимущества может дать цифровизация, интернет вещей, и как единая платформа производителей бетона может изменить рынок – смотрите яркие моменты интервью с Сергеем Маркидоновым, ГК «Бетонстрой».