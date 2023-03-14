Что может сегодня предложить рынок покупателю бетона – материала с тысячелетней историей? Почему постоянное развитие - это необходимое условие работы в отрасли? В чем специфика работы с потребителями на рынках крупного строительства и частного домостроения? Какие преимущества может дать цифровизация, интернет вещей, и как единая платформа производителей бетона может изменить рынок – смотрите яркие моменты интервью с Сергеем Маркидоновым, ГК «Бетонстрой».
Новости
«Мы продвигаем «умный мониторинг» бетона». Сергей Маркидонов – об инновациях в отрасли (видео)
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Мария Бадяева: «Дизайн жилого интерьера – это про откровенность»
Маша Тингаева: При выборе дизайнера важно не попасть в ловушку
Юлия Дедкова: «На встречу с дизайнером – всей семьёй!»