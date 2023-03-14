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14 марта на Байкале стартовали съемки тревел-шоу «Поехали» на Первом канале

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В Приангарье приехали авторы и ведущие шоу Мария Осадник и Евгений Покровский. Об этом рассказали в пресс-центре тревел-шоу «Поехали».

График у съемочной группы главного телеканала страны очень плотный. Телезрителям покажут природу и достопримечательности Иркутской области, расскажут о культуре и гастрономических особенностях кухни народов Байкала.

Известные журналисты популярной программы намерены прогуляться по Иркутской площади трех церквей и 130-му кварталу, посетить Музей декабристов и Рыбный рынок в Листвянке, побывать на горной вершине Камень Черского и Мраморном карьере в Бугульдейке, увидеть древнейшие наскальные изображения на скале Саган-Заба, прикоснуться к буддийским реликвиям на острове Огой, провести ночь в центре Байкала на ледовой станции «Бора-Бора», добраться до Тажеранской степи, проехать по Кругобайкальской железной дороге.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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