Иркутская область заняла 1-е место в СФО по инвестициям в основной капитал за 2022 год

Инвестиции в основной капитал в Иркутской области за 2022 год составили 833,68 млрд рублей, что на 38 % превышает показатель прошлого года. Таким образом, Иркутская область по итогам 2022 года заняла 1-е место среди регионов Сибирского федерального округа и 7-е место среди всех субъектов Российской Федерации по данному показателю.

Рост инвестиций наглядно демонстрирует эффективность противокризисных мер, принятых Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и Правительством региона в условиях санкционного давления.

В регионе продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, таких как строительство газохимического комплекса в Усть-Куте, алюминиевого завода и анодной фабрики в Тайшетском районе, создание картонного производства в Усть-Илимске, горно-обогатительных комбинатов на базе золоторудных месторождений в Бодайбинском районе, освоение угольных месторождений в Тулунском и Черемховском районах.

Всего на территории Иркутской области реализуется порядка 180 средних и крупных проектов общей стоимостью свыше 3 трлн рублей, которые позволят создать 40 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест и увеличить налоговые поступления во все уровни бюджетной системы.

– Правительство Иркутской области поддерживает проекты независимо от их масштабов: проекты микропредприятий и крупного бизнеса, будь то производство или сфера услуг, традиционные ремесла или инновационные проекты. В настоящее время в области сформирован эффективный комплекс мер по стимулированию инвестиционной деятельности как для крупных предпринимателей, так и для субъектов малого и среднего бизнеса, ведется планомерная деятельность по снижению административных барьеров и давления на бизнес, – рассказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, действующая в Приангарье правовая база постоянно совершенствуется, чтобы в полной мере отвечать интересам делового сообщества, стимулировать инвестиционную активность. Она предусматривает различные налоговые, финансовые льготы, способствующие реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и научной деятельности.

Запущено множество механизмов, позволяющих решать вопросы развития инженерной и социальной инфраструктуры. К ним относятся соглашения о защите и поощрении капиталовложений, инфраструктурные кредиты и облигации, реструктуризация бюджетных кредитов, компенсация затрат участникам региональных инвестиционных проектов и многие другие механизмы. Наряду с этим действуют устоявшиеся механизмы: государственно-частное партнерство, субсидии и льготные займы, инструменты нефинансовой поддержки.

В Иркутской области также сформирован широкий «ассортимент» институтов развития для поддержки инвесторов и предпринимателей. К ним относятся: Корпорация развития Иркутской области, Центр «Мой бизнес» и региональные фонды (фонд развития промышленности, гарантийный фонд, фонд микрокредитования).

Кроме того, в регионе создан ряд инвестиционных площадок, которые могут обеспечить потребности инвестора всей необходимой инфраструктурой: особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, четыре территории опережающего социально-экономического развития, индустриальные парки и технопарки.