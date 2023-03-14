Игорь Кобзев выступил за газификацию Братска

Помимо частных домовладений газ необходим для развития промышленного производства на севере региона, заявил губернатор.

Иркутская область под руководством Минэнерго России совместно с ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть» планирует рассмотреть экономическую модель перспективной газификации левобережных районов Братска. Речь об этом шла на заседании Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в работе которого принял участие Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Участники совещания отметили, что в соответствии с Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 года №1523-р, одной из задач газовой отрасли является социально и экономический целесообразное повышение уровня газификации субъектов РФ с учётом особенностей региональных топливно-энергетических балансов.

Выступая с докладом, Игорь Кобзев подчеркнул, что в рамках развития Программы газификации и газоснабжения региона, утвержденной совместно с ПАО «Газпром», с учётом дополнительных мер поддержки до 2025 года планируется обеспечить повышение уровня газификации населения Иркутской области до 3,22%. В рамках программы предусмотрен перевод 28 котельных на природный сетевой газ, а также подготовка к приему газа более 11 тысяч домовладений.

Губернатор отметил, что в настоящее время природный сетевой газ потребляется только в Правобережном округе Братска и в поселке Зяба Братского района, где расположены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа. Промышленный потенциал потребления газа в Братске при этом кратно превышает объемы социальной догазификации населения. И регион заинтересован в том, чтобы газопроводная система, которая будет строится Газпромом в этом городе, изначально предусматривала запас пропускной способности для всех потребителей. В связи с этим Правительство области намерено обратиться в Минэнерго, ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть», чтобы при планировании системы газопотребления учитывался промышленный потенциал Братска.

– Мы сейчас говорим, что помимо домовладений, которые требуется подключить, газ необходим для развития промышленного производства, предприятиям, осуществляющим свою деятельность в этой территории. Реализуя эти вопросы, мы тем самым исполним задачи программы по социальной газификации, программы «Чистый воздух» и программы промышленной газификации, – сказал Игорь Кобзев.

В рамках заседания было отмечено, что на уровне федерации разрабатывается Восточная газовая программа, которая включит в себя регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Прорабатываются различные варианты строительства магистральной инфраструктуры для газификации этих регионов, а также принципиальные подходы к формированию приемлемых экономических моделей газификации. Минэнерго России планирует сформировать такую программу уже до лета. Участники подчеркнули, что запуск Ковыктинского газового месторождения является важным событием для газификации регионов.

Губернатор сообщил, что запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения в промышленную эксплуатацию является принципиальным условием для формирования Иркутского центра газодобычи и ресурсной базы для магистрального газопровода «Сила Сибири». Из 803-х километров участка магистрального газопровода «Сила Сибири» от Ковыкты до Чаянды, 633 километра проходят по территории Иркутской области через Жигаловский, Казачинско-Ленский, Киренский и Мамско-Чуйский районы.