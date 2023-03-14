Новости

России не грозит эпидемия кори – инфекционист

Большая часть населения уже иммунизирована. Об этом «Известиям» сообщил врач-инфекционист, главный врач лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь», кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

«Опять же есть эффективная вакцина. При угрозе вспышки можно быстро проанализировать иммунную прослойку и провести вакцинацию», – добавил Поздняков.

Говоря о вспышке в Новосибирске, он отметил, что локализовать ее пока не удается, потому что один из очагов находится в таборе, а нулевой пациент приехал из другой страны. По его словам, в данном случае сложно проверить, насколько эти люди иммунизированы, и провести вакцинацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Аксиома Интерьерного дизайна
Мария Бадяева: «Дизайн жилого интерьера – это про откровенность»
Маша Тингаева: При выборе дизайнера важно не попасть в ловушку
Юлия Дедкова: «На встречу с дизайнером – всей семьёй!»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес