Среди представителей традиционных мужских профессий желающих трудиться под началом женщины больше всего среди курьеров, а под началом мужчины – среди инженерно-технических работников. В сферах деятельности, где большинство составляют женщины, работать с руководителем-женщиной чаще всего хотят операторы call-центра, с руководителем-мужчиной – маркетологи. Однако за последние 15 лет россияне стали чаще признаваться, что им все равно, какого пола их руководитель. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинству россиян все равно, какого пола их начальник, – такую позицию разделяет 70% мужчин и 71% женщин. Видеть своим шефом представителя сильного пола предпочли бы 24% мужчин и 22% женщин. Работать с начальником-женщиной хотели бы 5% мужчин и 8% женщин.

Тех, кому легче сработаться с руководителем-мужчиной, больше среди опрошенных старше 45 лет (30% среди мужчин и 28% среди женщин). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. хотят видеть своим руководителем представителя сильного пола чаще тех, кто зарабатывает меньше. Предпочитающих трудиться под началом женщины больше всего среди девушек до 24 лет (14%).

За 15 лет, минувших с аналогичного исследования SuperJob, россияне стали больше ориентироваться на деловые качества, чем на гендерную принадлежность руководителя. Значительно выросло число тех, для которых пол шефа не имеет никакого значения.

Среди представителей традиционных мужских профессий желание работать с руководителем-женщиной чаще всего выражают курьеры (14% среди мужчин), водители (13%), и менеджеры по продажам (12%), а с руководителем-мужчиной – инженерно-технические работники (36% среди мужчин) и системные администраторы (34%).

В профессиях, где большинство составляют женщины, желающих трудиться под началом женщины больше всего среди операторов call-центра (18% среди женщин) и дизайнеров (24%), тогда как с начальником-мужчиной – среди маркетологов (54% среди женщин), главных бухгалтеров (48%) и диспетчеров (44%).