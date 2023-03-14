Россияне стали больше учиться в последний год

В современном мире учиться нужно всем – так считают 36% россиян, участвовавших в опросе, проведенном организаторами премии в области построения сильных команд Team Awards. За последний год проходили обучение более половины россиян, а почти 20% отметили, что стали учиться больше. При этом почти четверть опрошенных уверены, что обучение поможет больше зарабатывать.

Самыми актуальными навыками, которым нужно обучаться, россияне считают технологии и цифровые инструменты (36%). На втором месте – хард скиллы по своей профессии. Так ответили 29% опрошенных. Каждый пятый отметил необходимость обучения работе с командой и управлению людьми. Также среди важных навыков россияне называют публичные выступления, критическое мышление (по 12%), тайм-менеджмент и управление проектами (8%).

«Сейчас мир очень быстро меняется, и у молодого поколения нет такой роскоши, как у «бумеров», которые могли работать на одном месте всю свою жизнь. Long life learning, адаптивность, смена нескольких профессий стали нормой. Мы видим, насколько важно сегодня уметь грамотно управлять людьми, ресурсами. Поэтому растет спрос на курсы по навыкам публичных выступлений, умению убеждать, договариваться, в том числе и с подчиненными. Требования к навыкам лидера растут, уже недостаточно просто отдать приказ, необходимо убедить команду в своей идее. Это стало важным фактором для создания отдельной номинации для сильных лидеров в нашей премии», – комментирует Константин Борисов, организатор премии Team Awards.

Большинство опрошенных (треть) хотело бы, чтобы за их обучение платил работодатель. При этом люди готовы вкладывать в обучение и собственные средства. Так, почти каждый десятый россиянин планирует потратить на обучение в 2023 году до 100 тысяч рублей, 8% – до 50 тысяч рублей и столько же – не более 10 тысяч рублей. Около 16% россиян учится бесплатно самостоятельно.

По мнению россиян, самая большая необходимость в обучении у представителей устаревающих профессий – так ответили 22%. Почти 10% считают, что обучение важнее всего для тех, кто ищет новую работу и для руководителей. Около 5% опрошенных отметили, что учиться необходимо рядовым сотрудникам и тем, кто хочет повышения, 3% – бизнесменам. Среди тех, кто учился за последний год, около 13% освоили смежную профессию, 10% меняли профессию и столько же проходили курсы повышения квалификации.