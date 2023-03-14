V Международный фестиваль книжной культуры «КнигаМарт» отметил первый юбилей

V Международный фестиваль книжной культуры «КнигаМарт-2023» прошел в Иркутске, Усть-Ордынском и Ангарске с 10 по 12 марта при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области и Иркутской нефтяной компании. За три дня фестиваля состоялось 67 событий, в которых приняли участие более 60 спикеров – писатели, поэты, издатели и критики из Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Барнаула, Рубцовска, Улан-Удэ и Иркутской области. События «КнигаМарта» на 5 площадках посетили более 3000 иркутян и гостей Иркутской области. Об этом SIA.RU рассказали организаторы фестиваля.

Ключевыми событиями фестиваля «КнигаМарт» стали творческие встречи со знаменитыми писателями и исследователями книжной культуры Евгением Жариновым, Андреем Аствацатуровым, Катериной Любимовой, Андреем Усачевым, Юлией Щербининой, Ириной Великодной, Николаем Ютановым, Сергеем Переслегиным, Федором Черницыным, Олегом Гринько и Верой Андрохановой. Состоялся новый выпуск библиотечного ток-шоу «Ночной Шмидт» и церемония награждения областного конкурса «Лучшая книга года – 2022». Список победителей будет опубликован на сайте Молчановки irklib.ru.

В рамках региональной программы фестиваля прошло 15 презентаций книг, 4 творческих вечера, лекция и квартирник с иркутскими поэтами, писателями и музыкантами. Некоторые события профессиональной программы прошли в формате онлайн и останутся доступны для просмотра на страницах «ВКонтакте» и YouTube-каналах фестиваля и Молчановки. Детская программа фестиваля насчитывала свыше десятка бесплатных мастер-классов и встреч.

Наталья Фогель, программный директор фестиваля «КнигаМарт», заведующий отделом культурных программ библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского:

«КнигаМарт» состоялся в пятый раз, на мероприятия юбилейного фестиваля пришло много людей – маленьких и взрослых. Для организаторов это настоящий праздник! До конца марта 2023 года события выездной программы фестиваля также пройдут в Киренске и Усть-Куте.

Иркутяне и гости города до конца марта могут бесплатно посетить центральные выставки фестиваля: «Мир детства в книжных иллюстрациях Раисы Бардиной» и особенную выставку, посвященную искусству книгопечатания в России в XIX и XХI вв., названную кураторами «Просто книга». На втором этаже Молчановки наших посетителей ждет выставка оригиналов карикатур Виктора Боковни из собрания Библиотеки книжной графики МЦБС им. М. Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург), на пятом – выставка произведений творческого коллектива Wavvve.

Команда организаторов искренне благодарит наших гостей — всех, кто нашел время посетить лекции, творческие встречи и другие мероприятия фестиваля. Я искренне верю, что внимание к тексту, дискуссия и поиск смыслов, обсуждение формы, любовь к книге в целом – красноречивое подтверждение того, что в нашем регионе живут внимательные, вдумчивые и неравнодушные читатели.

Новости, интервью с участниками, фотографии «КнигаМарта» и программу будущих мероприятий можно посмотреть на страницах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Телеграм-каналах фестиваля и Молчановки.