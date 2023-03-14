Новости

Всё только начинается. Роберт Кийосаки назвал банк, который рухнет следующим

Читайте также:

«Есть две проблемы». Дерипаска – о финансовом кризисе в США и скрытой китайской угрозе
14 марта 2023
Игорь Кобзев выступил за газификацию Братска
14 марта 2023

Роберт Кийосаки, известный предприниматель, инвестор, автор бестселлеров «Богатый папа, бедный папа», «Квадрант денежного потока» и др., полагает, что после банкротства Silicon Valley Bank и закрытия Signature Bank череда неприятностей для финансового сектора только начинается. Рынок облигаций «рушится», и это «самая большая проблема для экономики». В интервью Fox Business он назвал банк, который может стать следующим.

– Я думаю, что следующий банк – это Credit Suisse, – сказал он.

По мнению инвестора, государство будет печатать все больше и больше денег, чтобы «не дать этой штуке утонуть», прокомментировал Киойсаки с долларовой купюрой в руках. Он считает, что экономика попала в замкнутый круг: чтобы избежать проблем, будут печататься деньги, но это вызовет, в свою очередь, другую проблему – гиперинфляцию.

– ФРС и FDIC (Федеральная корпорация страхования вкладов) сигнализируют о гиперинфляции, которая делает золото и серебро еще лучше, потому что эта штука (ред. – доллар) – мусор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2023, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (939)


Реклама на сайте

Аксиома Интерьерного дизайна
Мария Бадяева: «Дизайн жилого интерьера – это про откровенность»
Маша Тингаева: При выборе дизайнера важно не попасть в ловушку
Юлия Дедкова: «На встречу с дизайнером – всей семьёй!»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес