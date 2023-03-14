Всё только начинается. Роберт Кийосаки назвал банк, который рухнет следующим

Роберт Кийосаки, известный предприниматель, инвестор, автор бестселлеров «Богатый папа, бедный папа», «Квадрант денежного потока» и др., полагает, что после банкротства Silicon Valley Bank и закрытия Signature Bank череда неприятностей для финансового сектора только начинается. Рынок облигаций «рушится», и это «самая большая проблема для экономики». В интервью Fox Business он назвал банк, который может стать следующим.

– Я думаю, что следующий банк – это Credit Suisse, – сказал он.

По мнению инвестора, государство будет печатать все больше и больше денег, чтобы «не дать этой штуке утонуть», прокомментировал Киойсаки с долларовой купюрой в руках. Он считает, что экономика попала в замкнутый круг: чтобы избежать проблем, будут печататься деньги, но это вызовет, в свою очередь, другую проблему – гиперинфляцию.

– ФРС и FDIC (Федеральная корпорация страхования вкладов) сигнализируют о гиперинфляции, которая делает золото и серебро еще лучше, потому что эта штука (ред. – доллар) – мусор.